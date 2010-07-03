Мужчина на самокате попал в ДТП с автобусом

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Мужчину, передвигавшегося на самокате, госпитализировали после ДТП с участием автобуса на северо-востоке столицы, сообщает Агентство "Москва".

Авария произошла возле дома № 96 на дублере Алтуфьевского шоссе. Водитель автобуса Мострансавто столкнулся с самокатом, неожиданно выехавшим на проезжую часть из-за припаркованных машин.

В результате водитель самоката получил перелом левой руки, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Его доставили в Боткинскую больницу.

Отмечается, что водитель автобуса в ДТП не виновен.