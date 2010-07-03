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09:39

В ТиНАО проложат 12 километров линий трамвайных путей

город транспорт

09:39

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

12 километров линий трамвайных путей проложат от Калужского шоссе до Троицка в ТиНАО, рассказал Агентству "Москва" руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, трамвайное сообщение в Коммунарке находится в проекте планировки. Трамвайная линия предусмотрена в составе проектируемой дороги от поселка Газопровод до Бутова.

Линия протянется дальше и замкнет кольцо на территории Коммунарки и прилегающей к ней территории. Сроки начала строительства станут известны после начала реализации проекта административно-делового центра в Коммунарке.

Житкин отметил, что от идеи протянуть трамвайную линию от улицы Адмирала Корнилова в деревню Мамыри решено отказаться, поскольку вести две линии параллельно вдоль Калужского шоссе нецелесообразно. Но коридор для трамвая там сохранят.

На сегодняшний день более 280 трехсекционных трамваев нового поколения "Витязь-Москва" курсируют по 15 маршрутам города. Каждую неделю эти трамваи перевозят свыше двух миллионов человек.

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город транспорт

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