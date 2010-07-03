Трамваи не будут ходить между "Авиамоторной" и "Семеновской" около года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи не будут ходить между станциями метро "Авиамоторная" и "Семеновская" около года, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Ограничения введут 14 сентября, действовать они будут на время строительных работ на Авиамоторной улице. Ориентировочный срок их завершения – лето 2020 года.

Вместо трамваев назначен автобус № 032 – от метро "Авиамоторная" через улицу Авиамоторная, Госпитальную площадь, Госпитальный Вал до метро "Семеновская". Также можно пользоваться автобусами № 59, 440.

Трамвай № 12 будет ходить от проезда Энтузиастов до улицы 2-й Машиностроения, № 46 – от Новоконной площади через метро "Авиамоторная" и "Шоссе Энтузиастов" до улицы 3-й Владимирской.

Маршрут трамвая № 32 временно не работает, а № 2 временно будет ходить от Богородского через метро "Преображенская площадь", "Семеновская", "Партизанская" и "Первомайская" до улицы 16-й Парковой.

Ранее сообщалось, что департамент транспорта обсуждает идею создания и запуска беспилотных трамваев в Москве. Кроме того, трамваи могут к 2020 году перейти на тактовое движение.