В столице в выходные ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На ряде улиц в центре, на западе и юго-западе столицы ограничат движение в ближайшие выходные, говорится на портале мэра и правительства.

14 сентября из-за проведения благотворительного заезда "ТеатРалли" с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по улицам Каретный Ряд и Петровке, Страстному, Петровскому, Сретенскому и Рождественскому бульварам. Также перекроют разворот на Тургеневской площади.

Из-за парада городской техники будут полностью перекрыты несколько участков. Движение начнут ограничивать 13 сентября. С 21:00 для проезда закроют проспект Академика Сахарова сразу на двух участках. 14 сентября часть Каланчевской улицы перекроют с 05:00 до 15:00, а с 09:00 до 15:00 – Садовое кольцо. С 00:00 до 09:00 частично закроют Мясницкую улицу. Кроме того, с вечера 13 сентября и до полуночи для проезда закроют часть дублера Садового кольца.

Из-за фестиваля циркового искусства 14 сентября с 15:00 до 18:00 будет полностью перекрыт Цветной бульвар от Садового кольца до Трубной площади.

14 сентября на Воробьевых горах пройдет парад московского студенчества. С 05:00 до 00:00 для движения машин полностью закроют улицу Косыгина и Университетский проспект – от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также Университетскую площадь, улицы Лебедева и Менделеевскую.

15 сентября состоится Осенний велофестиваль. С 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября полностью перекроют улицу Лужники и аллею Славы. В день заезда с 11:30 будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные.

Ранее сообщалось, что в нескольких округах Москвы изменится схема движения. До декабря из-за строительства инженерных коммуникаций ограничили проезд на участке Сельскохозяйственной улицы. В это же время будет затруднено движение по Проектируемому проезду № 1432.

