В столице планируют запустить беспилотные трамваи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Департамент транспорта сообщил, что обсуждает идею создания и запуска беспилотных трамваев в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мы предложили "Яндексу" взять наш трамвай нового поколения и сделать его беспилотным. Эта работа с ними обсуждается. Не скажу, что что-то будет завтра, но это обсуждается", – сказал Ликсутов.
Также он отметил, что трамваи могут к 2020 году перейти на тактовое движение.
Ликсутов добавил, что наземный транспорт Москвы работает без турникетов чуть больше года. Время в пути сократилось на 20-30% при поездках на дальние расстояния. Увеличилось количество безбилетников, однако у контроллеров есть необходимые функции и полномочия.
Ранее сообщалось, что Москомархитектура планирует разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах Москвы.
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