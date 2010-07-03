В столице планируют запустить беспилотные трамваи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Департамент транспорта сообщил, что обсуждает идею создания и запуска беспилотных трамваев в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы предложили "Яндексу" взять наш трамвай нового поколения и сделать его беспилотным. Эта работа с ними обсуждается. Не скажу, что что-то будет завтра, но это обсуждается", – сказал Ликсутов.

Также он отметил, что трамваи могут к 2020 году перейти на тактовое движение.

Ликсутов добавил, что наземный транспорт Москвы работает без турникетов чуть больше года. Время в пути сократилось на 20-30% при поездках на дальние расстояния. Увеличилось количество безбилетников, однако у контроллеров есть необходимые функции и полномочия.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура планирует разработать проекты еще трех канатных дорог в нескольких районах Москвы.

