На столичные маршруты вывели более 280 трамваев "Витязь-Москва"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы по 15 маршрутам курсирует уже более 280 трехсекционных трамваев нового поколения "Витязь-Москва", сообщает портал мэра и правительства города.
Как рассказал главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев, каждую неделю эти трамваи перевозят свыше двух миллионов человек. Каждый оснащен системой климат-контроля, спутниковой навигацией, бесплатным Wi-Fi, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки гаджетов. "Витязь-Москва" также отличается бесшумностью и плавностью хода – трамвай вмещает более 200 пассажиров, в салоне оборудованы 60 сидячих мест.
Впервые такие составы вывели на улицы города в марте 2017 года. На сегодняшний день новыми вагонами полностью укомплектованы депо имени Баумана и Октябрьское, вместе с тем они продолжают поступать в депо имени Русакова. По планам властей, к 2023 году составами нового поколения будет полностью укомплектован весь трамвайный парк Москвы.
В июне в столице прошел финальный этап 35-го ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей трамваев. Победу одержала Анна Мосолова из Краснопресненского трамвайного депо, которое, в свою очередь, заняло первое место в командном зачете. Участвовали в состязаниях представители всех пяти трамвайных депо города – по два водителя от каждого.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: