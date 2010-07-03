На столичные маршруты вывели более 280 трамваев "Витязь-Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы по 15 маршрутам курсирует уже более 280 трехсекционных трамваев нового поколения "Витязь-Москва", сообщает портал мэра и правительства города.

Как рассказал главный инженер ГУП "Мосгортранс" Павел Хмелев, каждую неделю эти трамваи перевозят свыше двух миллионов человек. Каждый оснащен системой климат-контроля, спутниковой навигацией, бесплатным Wi-Fi, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами для зарядки гаджетов. "Витязь-Москва" также отличается бесшумностью и плавностью хода – трамвай вмещает более 200 пассажиров, в салоне оборудованы 60 сидячих мест.

Впервые такие составы вывели на улицы города в марте 2017 года. На сегодняшний день новыми вагонами полностью укомплектованы депо имени Баумана и Октябрьское, вместе с тем они продолжают поступать в депо имени Русакова. По планам властей, к 2023 году составами нового поколения будет полностью укомплектован весь трамвайный парк Москвы.

В июне в столице прошел финальный этап 35-го ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей трамваев. Победу одержала Анна Мосолова из Краснопресненского трамвайного депо, которое, в свою очередь, заняло первое место в командном зачете. Участвовали в состязаниях представители всех пяти трамвайных депо города – по два водителя от каждого.