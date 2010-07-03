Новый автобусный маршрут запустят в ТиНАО с 31 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В субботу, 31 августа, в ТиНАО начнет курсировать новый автобусный маршрут С19, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"С 31 августа открывается новый маршрут автобуса С19 "Сосенское – Газопровод": "Сосенское – Медицинский комплекс – Культурно-просветительский центр – метро "Ольховая" – улица Александры Монаховой – улица Липовый Парк – микрорайон Эдальго – улица Бачуринская – Газопровод", – говорится в сообщении.

Автобусы будут курсировать каждый день с 6:00 до 22:30.

26 августа Сергей Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе, который соединяет поселение Рязановское с Щербинкой в ТиНАО. Новая дорога длиной 4,1 километра проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно старому Остафьевскому шоссе. У дороги есть съезды к аэропорту Остафьево и жилой застройке и СНТ "Нефтемаш".

Руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин ранее рассказал, что до 2035 года в ТиНАО возведут 24 транспортно-пересадочных узла (ТПУ).

По его словам, в ТиНАО активно строятся дороги, развязки и линии метро, однако для формирования полноценного транспортного каркаса нужно связать эту инфраструктуру в единую сеть с помощью ТПУ.

