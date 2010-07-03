Режим работы поездов на МЦК изменится для перехода на четырехминутный интервал

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Режим работы Московского центрального кольца (МЦК) изменится с 30 августа по 1 сентября из-за работ по модернизации инфраструктуры для перехода на четырехминутный интервал. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"30, 31 августа и 1 сентября изменится время начала и окончания работы МЦК, а также интервал движения рано утром и поздно ночью. Это связано с работами по развитию инфраструктуры МЦК, необходимыми для перехода в ноябре этого года на четырехминутный интервал движения в часы пик и восьмиминутный – в остальное время. Благодаря сокращенному интервалу объем движения "Ласточек" в будни увеличится на 37% – со 177 пар до 242 пар поездов", – сказано в сообщении.

Работы будут проходить в выходные по ночам. Режим работы кольца будет выглядеть так: 30 августа – с 5:30 до 23:40, 31 августа – с 5:50 до 23:40, 1 сентября – с 5:44 до 01:00.

Во время ночных технологических окон железнодорожники установят новое программное обеспечение для подготовки работы станции "Андроновка" в новом режиме с сокращенным интервалом движения. Строители переложат пути, чтобы увеличить расстояние между ними для установки специального оборудования.

Работы по развитию путевой инфраструктуры не повлияют на движение "Ласточек" в часы пик. С пятиминутным интервалом поезда будут курсировать с 7:30 до 11:30 и 16:00 до 21:00 в пятницу, 30 августа, и с 12:30 до 18:00 в выходные дни – 31 августа и 1 сентября, добавили в МЖД.

Ранее заместитель мэра Москвы во вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что новый интервал движения поездов на МЦК в будни будет обеспечивать 242 пары поездов. Это на 37% больше, чем сейчас.

