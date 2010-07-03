В Москве выбрали лучшего водителя трамвая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве прошел финальный этап 35-го ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей трамвая, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Звание лучшего водителя трамвая столицы удостоена Анна Мосолова из Краснопресненского трамвайного депо. Второе место досталось Дмитрию Королеву из того же депо, третье – Андрею Денисову из Октябрьского трамвайного депо.

В командном зачете победу одержали представители Краснопресненского трамвайного депо, где и проходил конкурс. В состязаниях участвовали представители всех пяти трамвайных депо Москвы – по два водителя от каждого.

Участники продемонстрировали знания в области устройства трамвая, правил дорожного движения и технической эксплуатации подвижного состава.

Также водители соревновались в экстренном торможении, точной остановке вагона, трамвайном "боулинге" и других дисциплинах. Впервые конкурс проходил по европейским стандартам.

Ранее сообщалось, что еще один парад трамваев пройдет в столице 13 июля – в День московского транспорта. Первый парад состоялся в апреле, он собрал четверть миллиона горожан.