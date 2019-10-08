Маршрут трамваев № 6 был изменен из-за ДТП

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Трамваи № 6 задерживались из-за аварии, которая произошла на улице Героев Панфиловцев. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе Мосгортранса.

Как отметили сотрудники Мосгортранса, в связи с ДТП маршрут трамваев № 6 пришлось временно изменить. Вместо Братцево они следуют до Восточного моста. В настоящее время движение восстановлено.

1 октября три человека пострадали при столкновении двух трамваев на востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 13 в Ростокинском проезде.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что в столице планируют запустить беспилотные трамваи. Он также напомнил, что наземный транспорт Москвы работает без турникетов уже более года. Время в пути при поездках на дальние расстояния сократилось на 20–30%, уточнил Ликсутов.