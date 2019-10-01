Число пострадавших при столкновении двух трамваев в столице возросло до шести

Фото: Антон Великжанин/Москва24

В столичном районе Сокольники при столкновении двух трамваев пострадали шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Всего в аварии пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы", – сказал собеседник агенства.

Инцидент произошел в районе дома 13 в Ростокинском проезде.

Ранее сообщалось о трех пострадавших.

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося.

27 сентября два человека пострадали при столкновении трамвая и грузовика на юге столицы. Авария произошла на Загородном шоссе в районе дома № 15. По данным Мосгортранса, ДТП произошло по вине водителя грузового автомобиля.