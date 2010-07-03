Два человека пострадали в ДТП на Загородном шоссе

Фото: Агентство "Москва"/ Денис Воронин

Два человека пострадали в ДТП на юге столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Авария произошла на Загородном шоссе в районе дома № 15, где столкнулись трамвай и грузовик. По данным Мосгортранса, авария произошла по вине водителя грузового автомобиля. Из-за ДТП задерживаются трамваи № 26 и № 39. Вместо них временно запустили автобусы.

Ранним утром также сообщалось о столкновении трех автомобилей в Лефортовском тоннеле. Затор перед тоннелем растянулся на три километра. Все участники аварии остались живы, один человек получил травмы

