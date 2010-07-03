Водитель автобуса сбил пешехода в Люблино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Люблино произошло ДТП с участием автобуса и пешехода. Об этом сообщается в микроблоге Twitter московского управления ГИБДД.

"Вечером 6 октября возле дома № 25 по улице Краснодонская автобус наехал на мужчину-пешехода. Пострадавший госпитализирован", – сказано в сообщении.

По факту происшествия начато административное расследование.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ДПС. Устанавливаются причины произошедшего.

