Один человек пострадал в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал при столкновении двух иномарок на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка ГИБДД.

Авария произошла на улице Полбина в районе дома № 32. Там столкнулись автомобили Volkswagen и Kia.

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что об аварии на 134 километре трассы М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира). Участниками аварии стали Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пять человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.

