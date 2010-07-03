Уголовное дело возбудили после ДТП в Кашире

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Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью погибшими в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

ДТП произошло на 134 километре трассы М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира). Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris. В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пять человек пострадали.

На трассе М3 "Украина" в Калужской области ранее столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. В аварии погибли четыре человека, еще семеро получили травмы.

