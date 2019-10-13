Пять человек погибли в ДТП на трассе в Кашире

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Две машины столкнулись в лоб на трассе в подмосковной Кашире, передает РИА Новости. В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пять человек пострадали.

ДТП произошло на 134 километре трассы М6 возле деревни Каменки (городской округ Кашира). Как сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, столкнулись Lada Priora и Hyundai Solaris.

Движение на автодороге ограничено по одной полосе, розлива топлива нет. На месте работает следственная группа. Причины ДТП устанавливаются.

На трассе М3 "Украина" в Калужской области ранее столкнулись грузовик MAN и микроавтобус Mercedes-Benz. В аварии погибли четыре человека, еще семеро получили травмы.