Легковушка сбила на пешеходном переходе в Перми пятерых детей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.

Авария произошла 14 октября около 18:24 на пешеходном перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира. Водитель наехал на пятерых детей, из них трое детей восьми лет госпитализированы в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще двое детей такого же возраста получили ушибы стоп. Их родители отказались от дальнейшей госпитализации.

"По оперативной информации, дети начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка", – говорится в сообщении.

Ранее водитель легковушки насмерть сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное.

До этого водитель Toyota Corolla сбил пешехода в Дмитровском районе столицы и скрылся. Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Подмосковья.

