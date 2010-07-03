Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:58

Легковушка сбила на пешеходном переходе в Перми пятерых детей

происшествия ДТП

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водитель легкового автомобиля в Перми сбил на пешеходном переходе пятерых детей. Об этом сообщила в Facebook глава пресс-службы городской администрации Наталья Шушпанова.

Авария произошла 14 октября около 18:24 на пешеходном перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира. Водитель наехал на пятерых детей, из них трое детей восьми лет госпитализированы в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Еще двое детей такого же возраста получили ушибы стоп. Их родители отказались от дальнейшей госпитализации.

"По оперативной информации, дети начали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, но из-за стоящих впереди людей не увидели автомобиль, который завершал выезд с перекрестка", – говорится в сообщении.

Ранее водитель легковушки насмерть сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе на юге столицы. Инцидент произошел на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное.

До этого водитель Toyota Corolla сбил пешехода в Дмитровском районе столицы и скрылся. Подозреваемого задержали. Им оказался 23-летний житель Подмосковья.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика