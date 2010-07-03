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В мире

18:38

В США трехлетняя девочка выжила после того, как проткнула мозг иглой

за рубежом происшествия

Фото: depositphotos/SergPoznanskiy

Трехлетняя девочка из американского штата Юта выжила после того, как швейная игла проткнула ей мозг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам родителей, их дочка играла в доме соседей. Она прыгала на кровати, однако в какой-то момент оступилась и упала на пол. Швейная игла прошла сквозь рот ребенка, ее конец торчал из затылка девочки.

Ребенка доставили в больницу. Компьютерная томография показала, что игла прошла сквозь гипофиз и таламус, не повредив важные области мозга. Врачи извлекли иглу и выписали пострадавшую из больницы спустя две недели, назвав ее "самой везучей в мире". Здоровье девочки полностью восстановились.

Ранее столичные хирурги из Морозовской больницы спасли восьмимесячного ребенка, пострадавшего в результате нападения собаки. Малыш в удовлетворительном состоянии был выписан домой. Ребенка доставили в отделение реанимации в крайне тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелые раны головы, лица и грудной клетки, а также множественные переломы костей свода черепа и внутримозговую гематому.

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