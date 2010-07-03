Московские врачи сохранили глаз ребенку, который повредила мать

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичным врачам удалось сохранить один глаз младенцу из Хакасии, пострадавшему при ссоре родителей.

Ребенок поступил в Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца.

"Глаз был буквально заново собран по фрагментам. Второй глаз, к сожалению, пострадал больше всего. На его место установлен углеродный имплант", – рассказали РИА Новости в медучреждении.

Сейчас состояние ребенка стабилизировалось, его жизни ничего не угрожает.

Инцидент произошел 26 октября в селе Таштып. Мать из ревности к мужу попыталась проткнуть глаза 5-месячному младенцу.

Ранее в июле столичные хирурги спасли двухгодовалого ребенка, который проглотил две монеты. Операцию провели специалисты из детской городской клинической больницы № 9 имени Сперанского. Монеты номиналом 1 и 5 рублей слиплись между собой в пищеводе. Предметы удалось извлечь специальным инструментом после эзофагоскопии. Ребенок во время операции находился под анестезией. Медики отмечают, что монеты были извлечены вовремя и никаких осложнений у ребенка нет.

А в начале июня специалисты детской городской клинической больницы имени Башляевой спасли жизнь трехлетнего ребенка, который проглотил ключи от почтового ящика.

