В бассейне детского сада в Уфе утонула воспитательница

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Воспитательница утонула в бассейне одного из детских садов Уфы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в региональных правоохранительных органах.

По информации портала "Башинформ", инцидент произошел еще 8 ноября. Женщина, предположительно, была в состоянии алкогольного опьянения. Она находилась на краю бассейна, не удержала равновесие и оказалась в воде. Прибывшие на место врачи отвезли ее в больницу, однако спасти не смогли.

По факту гибели женщины была организована доследственная проверка. Для выяснения причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что десятилетний ребенок погиб на объекте Службы внешней разведки в Москве. Трагедия произошла вечером 27 октября. Ребенок играл в бассейне, который обустроен в комплексе зданий СВР, и утонул. Полиция прибыла на место происшествия, однако попасть на режимный объект у сотрудников правоохранительных органов не получилось.

