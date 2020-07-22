Полиция возбудила дело против матери выпавшего из окна ребенка

14:52
Фото: телеграм-канал Mash
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении матери мальчика, который выпал с балкона четвертого этажа жилого дома в подмосковном Подольске, его поймали жители. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяну Петрову.
"Дознавателем отдела дознания УМВД России по городскому округу Подольск в отношении 21-летней матери мальчика 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ", – сказала Петрова.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Ульяновых. Ребенок перевесился через перила балкона. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым не удалось сразу попасть в квартиру, откуда выпал ребенок. В результате были вызваны экстренные службы, вскрывшие дверь жилья.
Внутри была обнаружена 21-летняя мать ребенка с признаками алкогольного опьянения. Рядом с женщиной был ее младший сын 2019 года рождения. Женщина заявила, что она спала и не заметила отсутствие старшего сына.
Двоих детей поместили в Подольскую детскую городскую больницу.
Выяснилось, что в июне этого года женщину уже ставили на профилактический учет в связи с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию детей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: