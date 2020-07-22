Полиция возбудила дело против матери выпавшего из окна ребенка

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Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности" в отношении матери мальчика, который выпал с балкона четвертого этажа жилого дома в подмосковном Подольске, его поймали жители. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяну Петрову.

"Дознавателем отдела дознания УМВД России по городскому округу Подольск в отношении 21-летней матери мальчика 2017 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ", – сказала Петрова.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Ульяновых. Ребенок перевесился через перила балкона. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым не удалось сразу попасть в квартиру, откуда выпал ребенок. В результате были вызваны экстренные службы, вскрывшие дверь жилья.

Внутри была обнаружена 21-летняя мать ребенка с признаками алкогольного опьянения. Рядом с женщиной был ее младший сын 2019 года рождения. Женщина заявила, что она спала и не заметила отсутствие старшего сына.

Двоих детей поместили в Подольскую детскую городскую больницу.

Выяснилось, что в июне этого года женщину уже ставили на профилактический учет в связи с неисполнением обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

