Очевидцы поймали мальчика, выпавшего из окна в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полицейские начали проверку в связи с падением ребенка с балкона четвертого этажа дома в Подольске, его поймали жители. Об этом Агентству "Москва" рассказала начальник пресс-службы регионального главка МВД России Татьяна Петрова.

"В дежурную часть УМВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Ульяновых маленький мальчик перевесился через перила балкона, расположенного на четвертом этаже", – уточнила Петрова.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которым не удалось сразу попасть в квартиру, откуда выпал ребенок. В результате были вызваны экстренные службы, вскрывшие дверь жилья.

Внутри стражи порядка нашли 21-летнюю мать ребенка с признаками алкогольного опьянения. Рядом с женщиной был ее младший сын 2019 года рождения.

"Со слов женщины, она спала и не заметила отсутствие старшего сына", – добавили в МВД.

Двоих детей поместили в Подольскую детскую городскую больницу.

Выяснилось, что в июне этого года гражданку уже ставили на профилактический учет в связи с неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Ранее ребенок погиб после падения из окна в Балашихе. Согласно предварительным данным, мальчик выпал из открытого окна балкона, куда он забрался, пока родители были на кухне.