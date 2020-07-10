Ребенок погиб после падения из окна в Балашихе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Следственный комитет (СК) России выясняет обстоятельства смерти ребенка в результате падения из окна в городском округе Балашиха. Об это сообщает Агентство "Москва".

Старший помощник главы ГСУ СК России по области Ольга Врадий рассказала, что 9 июля под окнами многоэтажного жилого дома в Балашихе нашли тело восьмилетнего ребенка с травмами, характерными при падении с высоты.

По предварительным данным, мальчик выпал из открытого окна балкона, куда он забрался, пока родители были на кухне. Квартира, в которой проживал ребенок, располагается на 14-м этаже.

В настоящий момент сотрудники СК устанавливают все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. После проверки будет принято процессуальное решение.

Врадий отметила, что с начала весенне-летнего сезона 2020 года в Подмосковье зарегистрировали не менее 18 случаев выпадения детей из окон, чаще всего через москитные сетки. Также было зарегистрировано не менее 12 случаев утопления детей в различных водоемах.

Ранее в Раменском городском округе ребенок выпал из окна первого этажа и погиб. Мальчик получил ранения в области шеи из-за разбившегося стекла. Пострадавший скончался на месте происшествия от обильного кровотечения.