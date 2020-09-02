В Подмосковье врачи спасли пациента, проглотившего баранью кость

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Красногорске врачи спасли 20-летнего пациента, которому проглоченная трехсантиметровая баранья кость разорвала пищевод, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Мужчина поступил в Красногорскую городскую больницу № 1 с сильными болями в животе и нарушением прохождения пищи по пищеводу. За два часа до госпитализации он проглотил кусок баранины с костью.
Врачи с помощью видеоэнодскопа в просвете средней трети пищевода обнаружили инородное тело плоской формы размером 20 на 35 миллиметров. Кость вклинилась в пищевод и порвала его стенки с двух сторон.
Пациенту провели малоинвазивную эндоскопическую операцию, после которой восстановление проходит значительно быстрее, чем после хирургического вмешательства.
Заведующий эндоскопическим отделением Красногорской городской больницы № 1 Александр Вербовский отметил, что молодого человека удалось спасти благодаря своевременному обращению за помощью.
"Это во многом определяет прогноз выживаемости таких больных. Кость была больших размеров. Во время операции мы ее механически разрушили и извлекли частями", – пояснил врач.
Ранее в Ивантеевской больнице врачам удалось спасти 18-летнюю девушку, которая проглотила булавку. Была проведена экстренная операция, в ходе которой выяснилось, что булавка проткнула брюшную полость.
Через прокол инородный предмет был извлечен из кишки. Пациентка уже выписана из стационара и находится на амбулаторном наблюдении и лечении.
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