Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя носить джинсы с высокой талией

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Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в эфире радио Sputnik, при каких заболеваниях противопоказана одежда, которая плотно облегает фигуру.

По словам специалиста, джинсы с высокой талией не следует носить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они могут даже усилить боли при обостренном гастрите, добавила она.

"При ходьбе это еще не так сильно ощущается, а когда человек присаживается, такие джинсы сильно давят в область пупка. Гастрит находится в зоне талии", – объяснила Дианова.

Гастроэнтеролог считает, что при подобных заболеваниях вовсе стоит отказаться от обтягивающей одежды и тугих поясов.

"Корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить", – добавила она.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности употребления горячей еды. Он пояснил, что человеческий организм не привык к еде со слишком высокой температурой.