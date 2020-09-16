Гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя носить джинсы с высокой талией

Фото: ТАСС/Evgen Kotenko/Zuma
Гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в эфире радио Sputnik, при каких заболеваниях противопоказана одежда, которая плотно облегает фигуру.
По словам специалиста, джинсы с высокой талией не следует носить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Они могут даже усилить боли при обостренном гастрите, добавила она.
"При ходьбе это еще не так сильно ощущается, а когда человек присаживается, такие джинсы сильно давят в область пупка. Гастрит находится в зоне талии", – объяснила Дианова.
Гастроэнтеролог считает, что при подобных заболеваниях вовсе стоит отказаться от обтягивающей одежды и тугих поясов.
"Корсеты, очень обтягивающие блузки, платья-футляры, у мужчин одежда slim-size не дают пространства для движения живота. Сидеть в такой одежде сложнее, чем ходить", – добавила она.
Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил об опасности употребления горячей еды. Он пояснил, что человеческий организм не привык к еде со слишком высокой температурой.
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