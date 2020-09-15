Названы "хорошие" продукты, которые поражают печень

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Врач-гастроэнтеролог, профессор Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Буеверов рассказал о продуктах, чрезмерное потребление которых может вызвать хроническое поражение печени, сообщает сайт "Аргументы и факты".
По его словам, 37% россиян страдают от неалкогольной жировой болезни печени, причиной которой служат лишние жиры и сахар в рационе. Наиболее опасной в этом случае считается фруктоза, которая перерабатывается в жиры. Они в первую очередь откладываются в печени и стимулирует ее воспаление.
Как отметил специалист, люди часто потребляют продукты с высоким содержанием такого сахара, считая их полезными. К таким продуктам относятся, например, соки.
"Там фруктоза в самой вредной форме – она растворена, быстро всасывается и поэтому сразу идет на переработку в жиры", – сказал Буеверов.
Он добавил, что при избыточном потреблении для печени могут быть вредны и некоторые фрукты, в частности тропические. Также врач советует быть осторожнее при включении в рацион меда. Врач отметил, что этот продукт является "абсолютным чемпионом" по содержанию фруктозы.
Ранее доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что идеальным продуктом для похудения осенью может стать тыква. Специалист при этом отметил, что строить свой рацион только из тыквы нельзя. В таком случае ее плюсы превратятся в минусы.
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