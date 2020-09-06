Названы самые полезные для сердца продукты

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Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание. Она назвала продукты, которые следует включить в свой рацион, сообщает газета Sözcü.
В частности, чеснок благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно рекомендуется съедать по одной дольке чеснока, предварительно раздавив ее.
Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в ней, обладают высокими антиоксидантными свойствами. Лучше употреблять рыбу, приготовленную на гриле или пару.
Грецкие орехи и фундук также богаты кислотами омега-3 и витамином Е. Кроме того, в них есть магний и клетчатка. Рекомендуется съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.
Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Съедать лучше по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.
Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е, а зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов.
Юсуф также отметила пользу отваров шалфея или ромашки, красного винограда, помидоров и арбуза.
Ранее в Минздраве рассказали, что до 80% инсультов можно избежать, если обратиться к здоровому образу жизни. В первую очередь это касается курения – одного из ключевых факторов болезни.
Кроме того, снизить риск инсульта позволяет отказ от алкоголя, мониторинг артериального давления и уровня сахара в крови. Дополнительным плюсом могут стать физические нагрузки.
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