Названы самые полезные для сердца продукты

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Диетолог Фатма Байсал Юсуф считает, что залогом здорового сердца является правильное питание. Она назвала продукты, которые следует включить в свой рацион, сообщает газета Sözcü.

В частности, чеснок благоприятно влияет на сосуды и уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Ежедневно рекомендуется съедать по одной дольке чеснока, предварительно раздавив ее.

Рыба и рыбий жир препятствуют образованию тромбов. Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в ней, обладают высокими антиоксидантными свойствами. Лучше употреблять рыбу, приготовленную на гриле или пару.

Грецкие орехи и фундук также богаты кислотами омега-3 и витамином Е. Кроме того, в них есть магний и клетчатка. Рекомендуется съедать шесть-семь ядер фундука и два-три грецких ореха до трех раз в неделю.

Семена льна также снижают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Съедать лучше по одной столовой ложке свежемолотых семян льна в день, добавляя их в такие продукты, как йогурт или суп.

Овсяная, ржаная и цельнозерновая мука оказывают благоприятное воздействие на здоровье благодаря витаминам В и Е, а зеленый чай предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний за счет содержания полифенолов.

Юсуф также отметила пользу отваров шалфея или ромашки, красного винограда, помидоров и арбуза.

Ранее в Минздраве рассказали, что до 80% инсультов можно избежать, если обратиться к здоровому образу жизни. В первую очередь это касается курения – одного из ключевых факторов болезни.

Кроме того, снизить риск инсульта позволяет отказ от алкоголя, мониторинг артериального давления и уровня сахара в крови. Дополнительным плюсом могут стать физические нагрузки.