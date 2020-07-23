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Общество

13:18

В Минздраве назвали способ снизить вероятность инсульта

медицина общество

Фото: depositphotos/puhhha

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай рассказал, как правильно проводить профилактику инсульта. Об этом сообщают "Дни.ру".

По словам специалиста, до 80% инсультов можно избежать, если обратиться к здоровому образу жизни. В первую очередь это касается курения – одного из ключевых факторов болезни.

Кроме того, снизить риск инсульта позволяет отказ от алкоголя, а также мониторинг артериального давления и уровня сахара в крови. Дополнительным плюсом могут стать физические нагрузки.

Ранее главный внештатный специалист-диетолог министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян обратил внимание на то, что около 60% россиян страдают от проблем, вызванных избыточной массой тела. Степени ожирения разнятся, но все опасны вероятными осложнениями на сердце.

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