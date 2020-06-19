Ученые разработали индикатор передачи импульсов в мозге

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Ученые Курчатовского института в составе международного коллектива получили новый индикатор, позволяющий наблюдать за процессами в нейронах головного мозга, сообщает RT.
Это один из самых ярких белковых индикаторов кальция. В эксперименте использовался аналог флуоресцентного белка, выделенного из примитивного морского существа – европейского ланцетника.
Белок-сенсор "чувствует", как меняется концентрация кальция, а флуоресцентный белок "интерпретирует" эти данные в сигнал. Результаты эксперимента подтвердили, что новый индикатор позволяет наблюдать за активностью нейронов коры головного мозга у мышей. Так белок примитивного морского животного оказался полезен для изучения сложнейших процессов передачи нервного импульса у млекопитающих.
Ранее стало известно, что специалисты впервые вырастили из стволовых клеток структуру, напоминающую по поведению и устройству первые фазы развития человеческого эмбриона. Разработка поможет выяснить, от чего зависят формы бесплодия, как происходят сбои и начинаются врожденные болезни.
А скандинавские ученые создали из стволовых клеток модель мозга эмбриона человека. Исследование проводилось, чтобы на ее примере узнать, как различные области мозга формируются в процессе раннего развития.
Это необходимо для разработки эффективного лечения неврологических заболеваний. В частности, к ним относятся болезнь Паркинсона, инсульт и эпилепсия.
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