Найдены нейроны, вызывающие депрессию при отказе от спиртного

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Американские нейрофизиологи выделили в разных отделах мозга несколько цепочек нейронов, отвечающих за появление депрессии у людей, злоупотребляющих алкоголем, в тот момент, когда они пытаются отказаться от спиртного. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.
Как рассказал доцент Пенсильванского университета (США) и один из авторов исследования Николь Кроули, при воздействии на нейроны специальными препаратами можно помочь алкоголикам избавиться от депрессии при отказе от выпивки.
"Им будет гораздо проще перестать пить, если мы поможем им избавиться от негативных эмоций как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде", – отметил Кроули.
В материале говорится, что за последнее десятилетие нейрофизиологи и генетики открыли множество указаний на то, что зависимость от алкоголя возникает не только из-за слабой воли человека или других проблем с характером и поведением. Причина может крыться в генах, связанных с импульсивным поведением, работой центра удовольствия в мозге и тем, как организм способен переработать спирт.
Ученые провели исследование на мышах, которых разделили на группы. Одна группа получала алкоголь, другая – нет. Через 6 недель мышей лишили алкоголя и оставили доступ только к воде.
Затем ученые протестировали поведение мышей, определяя признаки тревожности и депрессии. Результаты показали, что отказ от алкоголя приводил к эмоциональным нарушениям, которые имитируют некоторые симптомы депрессии, наблюдающиеся у людей.
При изучении мозга мышей специалисты обнаружили, что отмена алкоголя оказывает различное влияние на физиологию нейронов соматостатина в двух отделах головного мозга, ответственных за эмоциональный ответ и развитие зависимости. По мнению ученых, нацеливание на нейроны соматостатина может стать "лечением" от алкогольной зависимости.
Ранее американские ученые заявили, что они нашли 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Оказалось, что 19 из них были установлены впервые.
Ряд генных вариантов связан с психическими расстройствами. Исследование провели американские биологи и медики из Йельского университета и их коллеги из других университетов. Ученые провели геномный анализ свыше 435 тысяч человек на предмет поиска генов, которые определяют предрасположенность человека к зависимости от спиртного.
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