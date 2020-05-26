В России не ожидается рост алкоголизма после снятия режима самоизоляции – Брюн

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Всплеск алкоголизма после снятия в России режима самоизоляции маловероятен. С таким заявлением выступил главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Я не думаю, что что-то изменится. Какие-то волны, скачки будут – ну да, на радостях после отмены самоизоляции люди может быть один-два раза лишние выпьют", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Брюн предположил, что после выхода из режима ограничений люди в большей степени будут озабочены финансовой стороной жизни. По его мнению, эти вопросы во многом пересилят потребность в употреблении спиртного.

Ранее Евгений Брюн предложил допустить врачей в трудовые коллективы для выявления пьянства. Свою инициативу он объяснил тем, что в стране выросла смертность населения в трудоспособном возрасте.

При этом ранее он заявлял, что употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем. Он пояснил, что утрачивается способность наслаждаться жизнью без стимуляции, потому что снижается настроение, усиливаются раздражение и вспыльчивость.