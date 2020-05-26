Брюн предложил допустить врачей в трудовые коллективы для выявления пьянства

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Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн выступил с предложением допустить наркологов в трудовые коллективы для того, чтобы они своевременно выявляли злоупотребляющих алкоголем работников. Свою инициативу он объяснил тем, что в стране выросла смертность населения в трудоспособном возрасте.

"Нас не очень хотят видеть в рабочих коллективах, а мы должны войти в коллективы, выявить людей злоупотребляющих и предложить лечебные или реабилитационные мероприятия. Мне даже самому немного стыдно, но профсоюзы практически не занимаются этой проблемой, хотя зря", – приводит "Интерфакс" слова специалиста.

Нарколог отметил, что условно безопасной нормой употребления алкоголя является 2 литра на душу населения в год. Однако в реальности этот показатель составляет порядка 11 литров.

Брюн также добавил, что за время пандемии в наркоклиниках было выявлено 374 пациента с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него.

"Продажи антидепрессантов во время самоизоляции выросли. Думаю, алкоголя это тоже касается. Мы не видим этих людей, они не обращаются за помощью, но можем обоснованно предположить, что количество алкоголя, потребляемого в самоизояции, растет, и не зря растет смертность", – резюмировал нарколог.

Ранее Евгений Брюн заявлял, что употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем. Он пояснил, что утрачивается способность наслаждаться жизнью без стимуляции, потому что снижается настроение, усиливаются раздражение и вспыльчивость.