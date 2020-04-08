Брюн рассказал, почему наркотики повышают риск заболеть коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Люди, употребляющие наркотики, больше других подвержены заражению коронавирусом, а наличие гепатита и ВИЧ повышает вероятность летального исхода, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

"При наркотической зависимости психические нарушения еще более выражены, чем при злоупотреблении алкоголем, образ жизни еще более дезорганизован и десоциализирован, а иммунитет еще слабее", – рассказал Брюн Агентству "Москва".

Также специалист отметил, что осложняет течение болезни наличие гепатитов В, С, а также ВИЧ.

Ранее Брюн заявил, что употребление спиртных напитков в период самоизоляции для расслабления и поднятия настроения может обернуться запоем.

Он пояснил, что утрачивается способность наслаждаться жизнью без стимуляции, потому что снижается настроение, усиливаются раздражение и вспыльчивость.

Брюн отметил, что употребление алкогольных напитков в период лечения коронавируса может привести к различным осложнениям. По его словам, нетрезвый человек не может правильно выполнять рекомендации врача, также алкоголь изменяет действие любых лекарств, и при наличии в организме этилового спирта и продуктов его распада препараты не действуют должным образом.