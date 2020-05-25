Ученые узнали, кому генетически противопоказан алкоголь

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Американские ученые заявили, что они нашли 29 генных вариантов, ответственных за предрасположенность к алкогольной зависимости. Оказалось, что 19 из них были установлены впервые, приводит результаты исследования Nature Neuroscience.

Ряд генных вариантов связан с психическими расстройствами. Исследование провели американские биологи и медики из Йельского университета и их коллеги из других университетов. Ученые провели геномный анализ свыше 435 тысяч человек на предмет поиска генов, которые определяют предрасположенность человека к зависимости от спиртного.

В рамках данной работы специалисты выяснили, можно ли по генам установить, у кого употребление алкоголя с высокой долей риска приведет к расстройствам и зависимости.

"Новые данные в три раза превышают число известных генетических локусов риска, связанных с проблемным употреблением алкоголя", – поделился руководитель исследования Джоэл Гелернтер.

Обнаружилось, что есть генетические связи между проблемным употреблением алкоголя и такими расстройствами, как депрессия и тревога, а также поведением и способностью к обучению.

"Это дает нам возможность понять причинно-следственные связи между такими проблемными признаками употребления алкоголя, как психиатрические состояния, рискованное поведение и когнитивные способности", – обращает внимание ведущий автор исследования Ханг Чжоу.

Специалисты уверены, что найденные ими факторы риска передаются по наследству не только на уровне мозга, но и в консервативных регуляторных областях генома, отвечающих за определенные биологические функции.

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