Суд Курска арестовал бывшие российские активы производителя водки "Хортица"

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Ленинский районный суд Курска наложил арест на семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом со ссылкой на данные базы Федеральной службы судебных приставов сообщает РБК.

Взыскателем по делу указана Генпрокуратура России. В частности, речь идет о заводах в Крыму, Вологде и подмосковных Мытищах, а также трех дистрибьюторах.

Холдинг Global Spirits владеет такими торговыми марками, как "Хортица", "Первак" и "Шустров". Ранее СМИ писали, что Минфин прорабатывает вопрос временной передачи в управление Росимуществу нескольких заводов холдинга.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рената Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины. Суд постановил арестовать имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В." и ООО "Белгородметаллоснаб".

До этого Генеральную прокуратуру РФ попросили организовать проверку кондитерской компании "Конти-Рус" на предмет финансирования ВСУ. Отмечалось, что одним из соучредителей компании является племянница Ахметова.