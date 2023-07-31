Российские активы украинского бизнесмена Ахметова арестовали по делу о финансировании ВСУ

Фото: ТАСС/Константин Сазончик

Басманный суд Москвы арестовал активы украинского бизнесмена Рената Ахметова по делу о финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление суда.

Отмечается, что суд постановил арестовать имущество ООО "Метинвест Евразия", частной компании с ограниченной ответственностью "Метинвест Б. В." и ООО "Белгородметаллоснаб".

Как указано в Едином государственном реестре юрлиц, ООО "Белгородметаллоснаб" зарегистрировано в Белгороде и входит в зарегистрированное в Москве ООО "Метинвест Евразия". Учредителем последнего является компания "Метинвест Б. В", входящая в группу компаний SCM Holdings Limited, 100% акций которой принадлежат Ахметову.

Ранее Генеральную прокуратуру РФ попросили организовать проверку кондитерской компании "Конти-Рус" на предмет финансирования ВСУ. Отмечалось, что одним из соучредителей компании является племянница Ахметова.

До этого Владимир Путин подписал указ о переходе долей Danone, принадлежащих иностранным компаниям, во временное управление России. Гендиректором российской "дочки" Danone стал зампред правительства Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев.

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