Российскую "дочку" Danon возглавил глава Минсельхоза Чечни

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Гендиректором акционерного общества "Данон Россия", которое является "дочкой" Danon, стал заместитель председателя Чечни и глава Минсельхоза республики Якуб Закриев. Об этом сообщает РБК.

16 июля Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли компаний Danone и "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, были переданы во временное управление РФ.

В список были внесены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", которой владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион", 0,09% – Carlsberg Deutschland GmbH. Также во владение РФ перешли акции АО "Данон Россия", которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe и акции "Данон Россия", принадлежащие ООО "Данон трейд".

До этого отмечалось, что Danone намерена переименовать продукцию под маркой "Активиа" на "АктиБио". Переименованный продукт будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности.

Ранее также сообщалось, что производитель молочных продуктов Danone проводит расследование относительно решения российских властей о передаче доли, принадлежавшей иностранным владельцам в российской структуре, во временное пользование Росимущества.

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