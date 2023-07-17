Danone изучит решение РФ о передаче доли бизнеса в управление Росимущества

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Производитель молочных продуктов Danone проводит расследование относительно решения российских властей о передаче доли, принадлежавшей иностранным владельцам в российской структуре, во временное пользование Росимущества. Об этом сообщается на официальном сайте французской компании.

"Danone приняла к сведению решение российских властей о передаче "Danone Россия" во временное внешнее управление властей РФ. Danone в настоящее время изучает ситуацию", – указано в сообщении.

Представители компании добавили, что производитель примет необходимые решения, направленные на защиту прав акционера "Danone Россия", а также готов обеспечить непрерывность бизнеса и привлечь к этому заинтересованные стороны, в особенности сотрудников.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли компаний Danone и "Балтика", принадлежащих иностранным компаниям, были переданы во временное управление РФ.

В список были внесены 98,56% в капитале ООО "Пивоваренная компания "Балтика", которой владеет Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО "Хоппи юнион", 0,09% – Carlsberg Deutschland GmbH. Также во владение РФ перешли акции АО "Данон Россия", которые принадлежат Produits Laitiers Frais Est Europe и акции "Данон Россия", принадлежащие ООО "Данон трейд".

До этого отмечалось, что Danone намерена переименовать продукцию под маркой "Активиа" на "АктиБио". Переименованный продукт будет производиться по абсолютно тем же высоким стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками, на тех же производственных мощностях, отметили в компании.



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