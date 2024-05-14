Из Белополья и Ворожбы в Сумской области начали эвакуацию

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Эвакуация жителей началась из Белополья и Ворожбы в Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, передает РИА Новости.

"Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов", – заявил он.

По его словам, в области значительно увеличилось количество обстрелов.

Ранее Минобороны России сообщило, что за 11 мая ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов на севере Харьковской области – Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечья, а спустя день российские силыосвободили еще четыре пункта – Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

По данным украинских СМИ, командование ВСУ на фоне российского наступления в Харьковской области сняло с должности главу оперативно-тактической группировкой войск "Харьков" бригадного генерала Юрия Галушкина, поставив на его место замглавы украинского Генштаба Михаила Драпатого.

