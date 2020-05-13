Психолог оценила возможность массовой волны алкоголизма после самоизоляции

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Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко в ходе беседы с Москвой 24 подтвердила мнение ученых о возможности массового алкоголизма у россиян после снятия режима самоизоляции. Специалист считает, что после снятия ограничений люди будут подвержены стрессу, который они попытаются нивелировать алкоголем.
Овчаренко заявила, что люди, находившиеся в ограниченном пространстве долгое время, будут стараться заново налаживать свой быт, а у всех его организация будет проходить по-разному. "К сожалению, по старой русской традиции люди очень часто свободное время посвящают потреблению алкоголя. В этом отношении мы с такой проблемой можем столкнуться, когда нечего делать или когда люди не могут организовать свой быт, свой досуг", – рассказала психолог.
По мнению эксперта, это связано со стрессом, который люди начнут испытывать после прекращения режима самоизоляции.
"Сложно войти в тот формат жизни, который был. Опыта нет. Не у всех есть желание и возможности себя организовать. Это дезориентация и в пространстве, и во времени", – пояснила Овчаренко.
Однако психолог подчеркнула, что она наблюдает стремление людей к более здоровому образу жизни, к самоорганизации, к стремлению провести свое свободное время без алкоголя.
"То, что я вижу, как люди пытаются организовать свое пространство, как они проводят время в ограниченном режиме: пытаются найти для себя какой-то досуг, смену деятельности. Эти наблюдения позволяют рассматривать и более позитивный вариант развития событий", – заявила специалист.
Ранее заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев заявил, что после завершения режима самоизоляции вероятен рост случаев алкогольной и интернет-зависимостей.
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