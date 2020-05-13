Ученый предупредил о возможной волне алкоголизма в России после самоизоляции

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Заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев заявил, что после завершение режима самоизоляции вероятен рост случаев алкогольной и интернет-зависимостей. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы это видели у хорошо подготовленных, специально отобранных для экспериментов людей, а если взять обычных граждан, то после выхода из самоизоляции следует ожидать волну алкоголизации. К этому нужно готовиться", – заявил специалист.

Институт, в котором работает Бубеев, занимается медицинским сопровождением космонавтов и моделировал эксперименты для подготовки к пилотируемым экспедициям на Луну.

Эксперт также обратил внимание на то, что из-за длительного пребывания дома у граждан может развиться зависимость от социальных сетей и компьютерных игр. В перспективе самоизоляция может также спровоцировать рост случаев уличного хулиганства и преступности.

Психолог Андрей Зберовский в целях борьбы со стрессом из-за коронавируса и изоляции посоветовал восстановить свои контакты. По мнению специалиста, коммуникация позволит человеку создать "горизонты преодоления проблемы".

