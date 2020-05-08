В Минздраве рассказали, как бороться с "болезнью" чтения новостей о коронавирусе

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Главный медицинский психолог Минздрава России, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Зинченко заявил в разговоре с Москвой 24, что инфодемия, или "болезнь" чтения новостей, пагубно влияет на человека и обстановку в обществе во время эпидемии коронавируса. Он также рассказал, как с ней можно и нужно бороться.
"Инфодемия – это новый вызов для общества, на который мы должны ответить достойно, используя внутренние ресурсы саморегуляции и разумности, критичность в переработке информации в интернет-среде и адекватные представления об информационном пространстве в целом", – заявил психолог.
По его словам, в текущей ситуации высокой неопределенности и непредсказуемости человек, естественно, может поддаваться панике и инфодемии. "Мы пытаемся цепляться за каждую информацию, которая придает нам определенности и понимания, что происходит и что будет дальше", – объяснил Зинченко.
При этом большой поток информации не всегда позволяет отличить факты от фейков, слишком частое чтение новостей способно пугать людей еще больше. Поэтому психолог предложил несколько способов, как можно справиться со стрессом от чтения новостей.
Если понимание реальной обстановки в мире помогает человеку успокоиться, за информацией необходимо обращаться только к достоверным источникам и официальным порталам. "При этом лучше всего отследить, в какое время на проверенных официальных источниках появляется актуальная информация, и встроить просмотр этого источника в свой жизненный график", – заявил психолог.
Однако самое главное, по словам специалиста, – научиться справляться со стрессом, тревогой и другими негативными эмоциями.
"Да, мы хотим сейчас всегда быть в курсе актуальной информации, но мы также должны понимать, что борьба с новым вирусом – это не секундное мероприятие. И от того, что мы будем постоянно искать новую информацию, ничего не изменится. Может, это даже и усугубит наше состояние", – заключил собеседник сайта.
Ранее психолог семейного центра "Печатники" Ольга Апалькова рассказала, что изменится в сознании россиян после пандемии коронавируса. "Это ответственное отношение к происходящему в жизни, больше никаких надежд на привычный авось; внимательное отношение к здоровью, своевременное прохождение диспансеризации, ранняя диагностика и лечение заболеваний; расширение круга интересов, общение с друзьями, поиск новых хобби и увлечений", – заявила специалист.
За последние сутки в России зафиксировали 10 699 новых случаев инфицирования коронавирусом. У 5 232 заболевших не было обнаружено клинических проявлений COVID-19. Таким образом, всего в РФ выявлено 187 859 случаев коронавируса.
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