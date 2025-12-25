Песков: Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию в 2025 году

25 декабря, 09:42Политика
Фото: kremlin.ru
В этом году Владимир Путин не выступит с посланием к Федеральному собранию. Об этом "Ведомостям" рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, послание "состоится своевременно". Он также указал, что президент озвучит его в тот момент, когда посчитает это нужным.
В качестве условий для проведения данного мероприятия Песков назвал готовность самого послания, а также соответствие рабочему графику Путина.
Предыдущее послание было оглашено в Гостином Дворе в Москве 29 февраля 2024 года.
Недавно президент подвел итоги этого года во время прямой линии. Мероприятие, состоявшееся 19 декабря, длилось 4 часа 27 минут. За это время глава государства ответил в общей сложности на 77 обращений.
