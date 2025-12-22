Почти 12% россиян посмотрели прямую линию с Путиным по телевизору

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Совмещенные прямую линию и пресс-конференцию Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов посмотрели более 16,3 миллиона россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Mediascope.

Рейтинг трансляции (среднее количество человек, смотревших программу) на всех каналах составил 11,9% граждан, а доля (количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всех телеаудитории) – 62,8%. Всего "Итоги года с Владимиром Путиным" транслировали 10 каналов.

По информации компании, больше всего зрителей смотрели трансляцию на канале "Россия 1" (более 5,2 миллиона человек) и Первом канале (4 миллиона человек).

Президент России подвел итоги года 19 декабря. Мероприятие длилось 4 часа 27 минут. За это время глава государства ответил в общей сложности на 77 обращений, которые касались тем СВО, демографии, технологий, внешней политики, образования, недвижимости, экономики и других.