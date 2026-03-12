РИА Новости: фонд бизнесмена Галицкого направил 50 млн долларов украинским фирмам

12 марта, 06:34Политика
Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев
Венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого за последние годы отправил более 50 миллионов долларов оборонным компаниям Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре РФ.
Уточняется, что фонд Галицкого спонсировал компании, занимающиеся производством патронов, боеприпасов, компонентов беспилотников и прочих вооружений. Таким образом, организация финансировала повышение боеготовности украинской армии.
По данным правоохранителей, дочерние структуры фонда взаимодействовали с платформой, которая была создана по инициативе украинского президента Владимира Зеленского. Через нее проходит сбор средств для закупки техники и провизии на нужды ВСУ.
При этом Галицкий, будучи управляющим партнером, определил оказание финансовой помощи Киеву как одно из основных направлений глобальной деятельности инвестиционного холдинга.
Ранее прокуратура подала иск с требованием запретить деятельность Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners из-за наличия признаков экстремизма.
Генпрокуратура также подала иск об обращении в доход государства имущества бизнесмена на 8 миллиардов рублей. Ведомство требует признать Almaz Capital Partners экстремистским объединением, арестовать имущество Галицкого, запретить ему выезд за границу и открытие новых счетов, а также обязать ФССП обеспечить розыск всего имущества.
Суд арестовал имущество Галицкого в октябре прошлого года. Арест был наложен по иску его бывшей супруги Алии. Кадастровую стоимость оценили в 435 миллионов рублей, а рыночная может превысить 1,2 миллиарда.
Позже Галицкая была арестована по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга. Спустя несколько дней ее нашли мертвой в изоляторе временного содержания. Полиция организовала проверку. В предсмертной записке женщина обвинила в своей смерти двух бывших мужей.
