Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 06:34

Политика
Главная / Новости /

РИА Новости: фонд бизнесмена Галицкого направил 50 млн долларов украинским фирмам

Фонд бизнесмена Галицкого отправил более 50 млн долларов на нужды ВСУ – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Андрей Никеричев

Венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого за последние годы отправил более 50 миллионов долларов оборонным компаниям Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре РФ.

Уточняется, что фонд Галицкого спонсировал компании, занимающиеся производством патронов, боеприпасов, компонентов беспилотников и прочих вооружений. Таким образом, организация финансировала повышение боеготовности украинской армии.

По данным правоохранителей, дочерние структуры фонда взаимодействовали с платформой, которая была создана по инициативе украинского президента Владимира Зеленского. Через нее проходит сбор средств для закупки техники и провизии на нужды ВСУ.

При этом Галицкий, будучи управляющим партнером, определил оказание финансовой помощи Киеву как одно из основных направлений глобальной деятельности инвестиционного холдинга.

Ранее прокуратура подала иск с требованием запретить деятельность Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners из-за наличия признаков экстремизма.

Генпрокуратура также подала иск об обращении в доход государства имущества бизнесмена на 8 миллиардов рублей. Ведомство требует признать Almaz Capital Partners экстремистским объединением, арестовать имущество Галицкого, запретить ему выезд за границу и открытие новых счетов, а также обязать ФССП обеспечить розыск всего имущества.

Суд арестовал имущество Галицкого в октябре прошлого года. Арест был наложен по иску его бывшей супруги Алии. Кадастровую стоимость оценили в 435 миллионов рублей, а рыночная может превысить 1,2 миллиарда.

Позже Галицкая была арестована по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у экс-супруга. Спустя несколько дней ее нашли мертвой в изоляторе временного содержания. Полиция организовала проверку. В предсмертной записке женщина обвинила в своей смерти двух бывших мужей.

Тело экс-супруги бизнесмена Галицкого найдено в ИВС

Читайте также


политика

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика