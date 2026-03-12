Сергей Собянин рассказал, каким будет новый детский сад в Южном Бутове

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Детский сад, рассчитанный на 175 воспитанников, появится в Южном Бутове. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Трехэтажное здание с алюминиевыми витражами на фасадах планируется возвести на Варшавском шоссе. После завершения строительства его передадут в распоряжение городской системы образования.

План дошкольного учреждения, по словам мэра, предусматривает 7 групп с отдельными спальнями и игровыми комнатами. Там установят большие окна, которые обеспечат естественное освещение, и раздвижные перегородки, позволяющие гибко зонировать пространство.

Вместе с тем в здании обустроят музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для развивающих занятий, а также медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла.

Причем при строительстве особое внимание будет уделено доступности для детей с особенностями здоровья, подчеркнул градоначальник. В частности, специалисты сделают широкие коридоры, беспороговые дверные проемы, просторный лифт и холлы.

Также проект включает в себя благоустройство прилегающей территории. В рамках этих работ там появятся игровые площадки с теневыми навесами и спортивная зона.

Все мероприятия ведутся согласно договору с инвестором. Завершение намечено на 2028 год.

"С 2011 года в Южном Бутове возвели уже 17 объектов образования. Сейчас в районе также строят школу на Варшавском шоссе и спорткомплекс в Чечерском проезде", – напомнил глава города.

Еще один детсад на 350 мест планируется открыть в районе Южное Тушино. Его строительство будет проводиться в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ).

Площадь здания составит около 6 тысяч квадратных метров. Там будут созданы все необходимые условия для воспитанников. В частности, воспитанникам будут доступны большие и светлые группы, спортивные и игровые площадки.