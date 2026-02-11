Детсад в Филимонковском районе ТиНАО готов более чем на 70%

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Детсад для 350 воспитанников, который возводится на улице Лаптева в Филимонковском районе ТиНАО, готов более чем на 70%, указал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Это дошкольное учреждение станет уже седьмым детским садом в жилом квартале "Первый Московский". Ранее там уже построили шесть детских садов на 1 660 мест и четыре школы на 3 850 учеников.

В настоящее время в здании общей площадью 5 тысяч квадратных метров завершены монолитные и кровельные работы, а также кладка стен и перегородок, остекление, черновая отделка помещений.

"Специалисты уже смонтировали уличное освещение. Сейчас идет чистовая отделка помещений, устройство фасада <...> После завершения работ детский сад передадут в систему столичного образования", – отметил Ефимов.

Фасад здания украсят объемные элементы в виде стилизованных детских кубиков разного размера, расположенных в зоне оконных проемов. Для этого используют металлокассеты желтого, салатового, голубого и оранжевого цветов. Фоном декора станет штукатурка графитового оттенка, которой отделают остальные стены.

"В здании детского сада запроектировано 14 групп со спальной зоной и собственным буфетом, пищеблок полного технологического цикла, медицинский и процедурный кабинеты", – сказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Внутри учреждения также появятся музыкальный и физкультурный залы, просторные кабинеты для дополнительных занятий. Многие комнаты в здании будут трансформируемые – шторы позволят разделять пространство помещений в зависимости от потребностей.

"В групповых ячейках спальные зоны отгораживаются на время отдыха детей", – рассказал Овчинский.

Внутренние помещения отделают безопасными материалами – на пол уложат бесшовный керамогранит и мягкий линолеум, а стены облицуют керамогранитом с текстурой под дерево. Мебель и интерьеры выполнят в сочетаниях белого, серого и светло-бежевого оттенков.

На прилегающей территории установят игровые и две спортивные площадки. Также предусмотрено создание пространства для изучения правил дорожного движения. К настоящему времени специалисты смонтировали все игровые и спортивные сооружения, уложили газон, посадили кустарники и деревья.

По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, застройщик начал работу сразу после получения разрешения на строительство, то есть в апреле 2025 года. Специалисты комитета уже провели две выездные проверки, в ходе которых оценили качество монолитных и фасадных конструкций на соответствие утвержденной проектной документации.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве построят более 100 детских садов, школ, поликлиник, спортивных комплексов и других соцобъектов в 2026 году. В 2025-м за счет внебюджетных средств было построено 66% школ и детсадов. Ожидается, что в 2026-м их доля вырастет до 77%.

