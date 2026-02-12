МИД РФ предупредил США об ответе на возможное размещение дальнобойных ракет в ФРГ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Россия сформирует еще более эффективный контрсиловой потенциал, если Соединенные Штаты решат разместить свои дальнобойные ракеты на территории Германии. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

"Вместо баланса военной сдержанности, разумного, учитывающего национальные интересы и безопасность всех сторон, будет баланс угроз и контругроз", – добавил дипломат.

При этом Москва по-прежнему готова обсуждать с Вашингтоном вопрос размещения ракет в ФРГ. По словам Грушко, российская сторона никогда не уходила от подобных тем.

Он напомнил, что, когда США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Россия объявила о моратории на размещение этих ракет до тех пор, пока американские системы не будут размещаться в Европе.

"Что еще надо? Надо было сказать "да, мы будем действовать таким образом", если бы это были ответственные политики, которые реально заботятся об интересах безопасности своих стран", – подчеркнул Грушко.

5 февраля истек срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). У Москвы и Вашингтона впервые за десятилетия не осталось работающих соглашений, ограничивающих их стратегические вооружения.

Владимир Путин отметил, что Россия готова в течение года после истечения Договора придерживаться его центральных количественных ограничений. Однако эта мера станет жизнеспособной только в том случае, если США будут действовать аналогичным образом.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выступил за разработку нового улучшенного ДСНВ вместо его продления. Он отметил, что старый договор был плохо заключен Вашингтоном и серьезно нарушался.