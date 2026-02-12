Форма поиска по сайту

Песков заявил, что разблокировка WhatsApp зависит от выполнения законов РФ

Фото: depositphotos/Mykola

Полноценное возобновление работы мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в России будет возможно лишь при соблюдении законодательства и готовности к диалогу с российскими властями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что если компания продолжит игнорировать требования российской стороны, то шансов на возвращение сервиса в РФ не будет.

"Если корпорация будет занимать такую же бескомпромиссную позицию, и, я бы сказал, проявлять полную неготовность ориентироваться на российское законодательство, то тогда шансов нет", – добавил Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее стало известно, что домен мессенджера WhatsApp исчез из записей Национальной системы доменных имен (НСДИ). Устройства перестали получать IP-адреса мессенджера.

Тем не менее из НСДИ пропали только whatsapp.com и web.whatsapp.com. При этом технический домен для мессенджера whatsapp.net и домен для быстрых ссылок wa.me все еще находятся в списке.

Роскомнадзор уже предупреждал о полной блокировке WhatsApp, если мессенджер продолжит игнорировать требования российского законодательства и не будет выполнять требования для пресечения совершения преступлений.

WhatsApp, в свою очередь, заявлял о готовности бороться за пользователей из России. Отмечалось, что ограничения доступа к мессенджеру могут коснуться более 100 миллионов человек.

В Роскомнадзоре рассказали об ограничениях в отношении мессенджера WhatsApp

