Песков заявил о ведущихся контактах "с людьми из Telegram"

Фото: ТАСС/Юлия Майорова

Российские власти взаимодействуют с представителями мессенджера Telegram, несмотря на несоблюдение законов страны со стороны сервиса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал замедление работы приложения, указав, что решение о введении данных ограничений находится в юрисдикции Роскомнадзора.

"Мы знаем, что ведутся контакты с людьми из Telegram. Но если реакции не следует, соответственно, Роскомнадзор принимает меры, опять же в соответствии с нашим законодательством", – указал он.

Как писали СМИ, РКН начал процесс замедления Telegram 10 февраля. Ведомство тогда уточнило, что Россия остается абсолютно открытой для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при одном условии – уважении к стране, ее гражданам и соблюдении законов.

При этом Песков выразил сожаление из-за того, что сервис так и не выполнил требований законодательства.

В свою очередь, основатель мессенджера Павел Дуров, комментируя данные меры, заявил, что российские власти хотят "заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение" для слежки и политической цензуры. Он также подчеркнул, что Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность.

